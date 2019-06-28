日本首相安倍晉三28日上午8點半在大阪20國集團（G20）峰會召開前，在主會場與美國總統川普舉行雙邊高峰會談。川普在會談一開始表示，「我們將協商有關貿易問題、軍事安保，以及(希望日本)多採購武器裝備品等議題」。

兩人針對伊朗局勢、北韓無核化、北韓綁架日人、美朝重啟對話、實現日韓領袖會談的可能性、美日貿易談判等議題交換意見，是否提及川普總統表示不滿的《美日安保條約》仍未知。

安倍在會談一開始表示，「領袖頻繁互訪是堅固的美日同盟之鐵證」，川普首先感謝日本汽車大廠等企業在美國密西根州、俄亥俄州的投資。

川普近來針對美國的同盟國一再強調美國負擔過大，不公平，且試圖將貿易問題及安保問題綑綁在一起。安倍行前向美媒表示對《美日安保條約》感到不滿，認為美國負擔大，安保條約不公平，美國若遭到攻擊，日本無需救助，他們能做的只是看著新力(SONY)電視看攻擊」。

川普27日晚間在大阪與澳洲總理莫里森會談時又強調，「我們照顧著同盟國」，「我繼承了與同盟國之間的鉅額貿易逆差，還要協助同盟國的軍隊」等，透露出協防同盟國的強烈不滿。

美中貿易戰是否會更加延長已是全球矚目的焦點，身為G20東道主的安倍在與川普的會談上將要求川普協助，以期能在G20閉幕時發出團結解決世界經濟課題，促進世界經濟持續成長的強有力訊息。

美日政府已大致決定，美日貿易談判將在日本7月參院選舉後拿出成果，將由經濟財政再生大臣茂木敏充以及美國貿易代表萊海澤加速談判，有關農產品及工業產品的關稅是主要討論的焦點。

安倍4月訪美，川普5月訪日，這次是美日領袖3個月內第3次的會談，乃罕見的特例。川普此行還有女兒、總統輔佐官伊凡卡、女婿也是總統高級顧問庫許納陪同。

(中時 )