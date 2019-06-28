超商遭香檳色轎車撞入，大門玻璃碎裂四散，鋁門框也嚴重變形。（王文吉攝）

台中梧棲中央路清晨發生轎車撞進超商意外，救護人員獲報到場救援，巨大聲響也驚動附近住戶。（民眾提供）

台中梧棲一家超商28日清晨5時許遭香檳色轎車撞入，大門玻璃應聲四處飛散，巨大聲響也把店員及附近居民嚇壞了。救護人員獲報到場，發現疑似2輛小客車擦撞，其中香檳色轎車失控撞進超商，立即將受困在車內的女駕駛救出，另名紅色轎車女駕駛也受輕傷，幸送醫後無大礙，警方正調查事故發生原因。

台中市消防局28日清晨5時25接獲報案，梧棲區中央路發生轎車失控撞進超商，救護人員立即出動到場，發現香檳色轎車撞進超商內，女駕駛受困車內，意識清楚，救護人員立即破壞車門，將受困女子，另名紅色轎車女駕駛有胸痛情形，2人均送梧棲童綜合急救。

梧棲童綜合醫院表示，35歲蔡女主訴胸部、左膝痛，左大拇指酸麻，經X光及心電圖檢查後無大礙，在上午7點左右離院。另54歲高女主訴左腰、前胸、頸部痛，腰、胸有鈍傷，經X光檢查後無大礙，上午8點左右離院。

警方初步了解，蔡女駕駛紅色轎車，沿中央路1段往北直行，高女駕駛香檳色轎車沿文昌路往西直行，兩車於路口發生交通事故，香檳色轎車失控朝超商大門撞入。現場救護人員指出，2車駕駛沒有聞到酒味，警方正製作筆錄，調查是否涉及酒駕，並釐清確切肇事原因。

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(中時 )