11名警大106年年特班三等考試錄取生到台中市三分局實習，他們來自不同領域，學有專長，希望能成為優秀的警員。（馮惠宜攝）

馮惠宜／台中報導

11名警大106年年特班三等考試錄取生日前到台中市警察局三分局報到展開為期8周的實習，這11名未來巡官來自不同領域，有考取高考呼吸治療師，還有人當過代課老師，甚至有人已考取律師職照，選擇投入警察工作，希望能服務更多民眾。

警大特班三等考試錄取生在經過22個月、3階段實習後即將分派到各警局擔任巡官，這批實習生近日分派到台中市第三分局行政、督察、交通組及秘書室實習，三分局分局長陳武康特別遴選優秀巡官、警務員，採師徒制一對一指導，傳授指導工作經驗，期許他們結業後，做一個人人稱讚的好警察。

這6男5女來自不同領域：分配在秘書室實習的邱悅，擁有國立台北大學公共行政研究所高學歷；同樣分配在秘書室的王怡婷，畢業於高雄醫學大學呼吸治療學系，考取高考呼吸治療師，曾在高雄醫學大學、長庚大學及榮民總醫院實習，工作性質基本上是專門照顧使用呼吸器的病患。

正在行政組、交通組實習的王依珊及楊景淵從教育大學畢業後，考取國小教師證照，當過代課老師，他們表示因為警察的工作面向多元，接觸的族群很廣泛具有挑戰性，才會報考警察。

分配交通組的任銑光考上警大博士班還未畢業就考上三等特考，他表示警察的工作是能對社會有ㄧ點幫助和貢獻，因此警察就成為他的工作首選。而擁有195公分超高身高的陳宗彥在交通組實習，一度是文化大學籃球隊成員，後來因生涯規劃，決定轉法律系，畢業後通過律師高考，取得律師職照同時亦報考警察特考班，順利考上三等一般警察特考法制警察，盼未來在警察工作上運用法律專長為民服務。

(中時 )