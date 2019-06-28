PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

「Wecare高雄」團隊號召30萬市民發動罷免韓國瑜，遭前總統陳水扁打臉，直言選輸一方若這樣整天罷來罷去，「冤冤相罷」何時了？由於我國罷免門檻極高，是否支持罷免韓市長，也掀起網路論戰。網友則開心表示：「快去罷免！把他罷上總統寶座！」

日前韓國瑜為市長獎與模範生合影，遭幾位中學生嗆聲冒犯，陳水扁則認為這無可厚非，屬多元民主常態，更可見台灣這方面教育成功，學生年紀輕應就有自己的思考。陳更對罷免韓不以為然，認為若覺得首長做不好，下次不要選他就是，輸的一方如果這樣整天罷來罷去，「冤冤相罷」何時了？

網友在PTT論壇發文《罷免韓國瑜的成功機率如何？》求解：「依照選罷法規定要市長任職滿一年後，才可以提出罷免。總共需要59萬人同意，罷免案才會通過，而且好像還有什麼投票率的限制、同意罷免要比反對票多，諸如此類的門檻限制。再來看高雄的選民結構，算是藍＞綠，還是綠＞藍？以上述考量來看，罷免韓國瑜的難度算高？還是有很高機會可以罷免成功？」

對此，有網友開心直言：「快去罷免！把他罷上總統寶座！」其他網友則認為：「趕快罷！保證讓韓民調升5%」、「會罷免成功，但會激起藍色團結，立委，可能過四分之三」、「仇恨對立加重」、「假哭昌都沒過了」、「當初倒扁都沒成功了 你說咧」、「說真的應該滿難的」、「感覺是不太可能，就跟年輕人挺同但開出來的票數……」

(中時電子報)