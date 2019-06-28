別再說什麼「5選1」了！因為《ESPN》權威記者沃納洛斯基28日宣告，「綠衫軍」塞爾提克不僅是肯巴沃克爭奪戰的領跑者，更有可能在美國時間7月1日自由市場開放的那一刻，馬上獲得肯巴沃克的加盟承諾，看來已經毫無懸念。

生涯前8季都待黃蜂的肯巴沃克，上季交出場均25.6分、5.9助攻與4.4籃板的「蜂王」數據，卻因黃蜂近年戰績毫無起色，讓沃克越待越感無力，跟黃蜂老闆喬丹之間的談判也接近破裂，看來似乎打算放棄5年2.21億美元的頂薪續約。

目前看來肯巴沃克很有可能接受塞爾提克提出4年1.41億美元的合約，儘管塞爾提克即將面臨厄文、荷福德兩大主力走人危機，可是假如順利從黃蜂挖來沃克，跟塔圖、傑倫布朗、海沃德等人並肩作戰，塞爾提克下季戰力仍很可觀。

只是黃蜂一旦少了肯巴沃克，不僅後場戰力大幅下滑，整個團隊攻守也將陷入混亂，畢竟身為黃蜂老闆的喬丹，並不願意在自由球員市場砸下大錢，所以黃蜂接下來恐怕也只能「撿剩的」，看來可以預期他們下個球季進入重建或擺爛期。

(中時電子報)