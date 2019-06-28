南臺科大通識中心與台南市文化協會合組計畫團隊完成「看見五條港」4集，去年底完成訪查耆老工作，發行《神農街老屋歷史故事》一書，屬於神農街內的6棟老屋故事得以留存成冊，陸續在5場相關講座贈書。

南臺科大通識中心與台南市文化協會去年7月在神農街創立「五條港文化會館」，合組一支團隊，以在地創生的角度挖掘五條港各種歷史故事，前3集雖完成計畫，因經費不足，僅保存電子檔，未出版成刊物，第4集《神農街老屋的故事》電子檔去年12月發行，今年6月終於籌得經費出書。

執行計畫團隊約10人，籌備執行1年多，訪查耆老，過程一度因房子易手，找不到原先屋主訪問，但還是克服困難，完成出書計畫。

「五條港文化會館」4月底起舉辦「2019五條港職匠與老屋故事系列」講座，透過目前仍在五條港內翻修老屋的職匠現身說法，分享老屋維護、翻轉轉型、打造品牌及經營過程的酸甜苦辣，擴大民眾對老屋保存與創生的認識。

講座陸續請來太古酒吧老闆曾松慶講述神農街願景、「老古石渡」民宿主人Emily談起舊聚落新生活、傳承6代的老中藥舖博仁堂子弟周建文陳述藥鋪轉型各種文創設計食品、全美戲院經理吳俊成主講台灣70年的老戲台、未艾公寓店長徐雅萍分享老公寓的改造經歷。

計畫團隊成員許博欽表示，老屋故事講座活動將持續舉辦，參加活動民眾都可免費索取《神農街老屋的故事》書刊，達成這項計畫所要的文化傳播願景。

(中時 )