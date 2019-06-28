新竹一名開發商尹姓董娘，懷疑丈夫與江姓會計師有染，前年7月某日在竹北市一家養生館停車場遇到江女，因被對方一句「丈夫不要妳」激怒，不顧江女懷有身孕，出手將她痛打一頓，導致她頭部外傷併腦震盪、臉部鈍挫傷。江女事後提告，並求償100萬元，新竹地院審理後，將尹女依強制與傷害罪，判拘役50天，賠償20萬元。

據了解，尹姓董娘懷疑江女跟丈夫外遇生子，前年7月間與江女不期而遇，出手將她打傷，子宮因此不穩定收縮，多次往返醫院就醫及住院安胎，但尹女被告後淚訴，江女當時對她嗆說「老公不要妳」，還說「丈夫要與妳離婚」，一怒之下才對江女出手。

不過江女反控表示，她每次在公眾場合遇到尹女，都會遭對方惡意攔人、攔車公然叫囂、辱罵，連她帶子女外出，也遭尹女口出穢言辱罵，這次遭毆打成傷，已經危及到她的生命安全，甚至連帶影響到會計師工作，因此提告求償100萬元。

法院審理後認為，尹女認定江女與丈夫有不正常男女關係，新竹地院已判江女應賠償30萬元，加上江女曾在前年12月間生下父不詳女兒，而緊急聯絡人竟是尹女丈夫，認為2人互動親密，尹女並非無端臆測，因此僅判尹女賠償20萬元。

(中時電子報)