總統蔡英文預計7月出訪中美洲3友邦,途中將過境美國。美媒報導,美國懷俄明州州長戈登(Mark Gordon)透露,蔡英文有可能訪問該州,更指台灣總統非常急著到懷俄明州來。而戈登也因此事和該州首府夏陽市(Cheyenne)女市長歐爾(Marian Orr)發生衝突。

民進黨確定將提名蔡英文競拚連任後,蔡預計7月中將再到中美洲出訪3友邦,分別為聖露西亞、聖文森以及聖克里斯多福及尼維斯。 由於蔡英文上任後的出訪,至今未過境美國東岸,綜合先前媒體報導,蔡這次極可能過境紐約,但過境華府機會恐不高。

而依美聯社報導,戈登的幕僚和蔡英文辦公室已一直就小英能否參加該州夏安邊疆節(Cheyenne Frontier Days)一事保持連繫。夏安邊疆節通常每年在7月底舉辦,是該州舉辦牛仔競技賽和慶祝西方文化的節日。美聯社該報導並指出,戈登在一場記者會上表示,該辦公室就小英拜訪該州的後勤問題和美國國務院官員及科羅拉多州州長波利斯(Jared Polis)連繫,因為台灣代表團拜訪科羅拉多州後,將順道訪問該州。

美聯社並報導,戈登說台灣總統非常急著來懷俄明州。(“The president of Taiwan is quite anxious to come to Wyoming,” Gordon said.)。而為了是否讓小英參訪一事,戈登甚至和該州首府夏陽市女市長歐爾發生衝突;隨後,戈登就齟齬向歐爾致歉。

美聯社觀察到,蔡英文近來經常訪美,先是2018年訪德州,而後是今年訪夏威夷。但蔡的出訪都引起對岸的批評。

懷俄明州現尋求出口媒礦和牛肉到台灣的機會。時任懷俄明州的州長馬特·米德(Matt Mead)去年10月更在台灣設立辦事處。

另依《聯合報》報導,戈登辦公室27日晚間透過電郵回覆該報記者提問,前述美聯社的報導正確,州長希望促成總統蔡英文過境懷俄明州,但目前尚無法確認是否會造訪。

