空服工會顧問林佳瑋上電視節目，遭萬寶投顧總監蔡明彰打臉。（翻攝《這！不是新聞》）

長榮空服員罷工迄今第9天，長榮勞資昨仍為拿回空服員罷工三寶僵持不下。桃園空服工會顧問林佳瑋在電視節目上表示，罷工三寶像現金，放在保全的金庫，要拿回來須2天作業時間，立刻遭萬寶投顧總監蔡明彰打臉說，到銀行領錢也是馬上給，怎會須要2天作業時間，光是2天就已破壞你們罷工形象。

林佳瑋是日前在電視節目《這！不是新聞》上，針對有200位長榮空服員想拿回罷工三寶表示，「罷工三寶（護照、台胞證等）像現金，擺在台灣保全公司的金庫裡面，因為我們不可能放在罷工現場，萬一遺失了，我們要負責；台灣保全公司的作業時間要2天，所以我們希望空服員來拿，而且現已有3人拿回去，不知公司為何要放話，說我們不放手，這是子虛烏有的事」。

現場來賓、萬寶投顧總監蔡明彰一聽即不認同，立刻打臉說，「2天真的太久了，罷工三寶是空服員的，空服員來要拿回就應馬上給她；你到銀行領錢，也是馬上給，怎麼會須要2天作業時間；光是這2天就把你們罷工形象破壞掉了」。

林佳瑋還想解釋，強調是台灣保全公司的問題，立刻遭節目主持人陳斐娟反擊說，若能順利拿回罷工三寶，長榮航空還請律師幫空服員重辦護照、台胞證。

網友說，「我是勞工不反對罷工，但是，但是，但是，這種陰謀操縱的罷工我絕對反對」、「越看越火，一派胡言，這要我們消費者怎麼挺得下去！」。

(中時電子報)