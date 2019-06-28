男神宋仲基與女神宋慧喬夢幻婚姻確定終結，昨雙宋先後宣布離婚，其中男方在聲明中用到「調解離婚」一詞，引發外界諸多揣測，而韓媒事後以法律角度解出雙宋離婚選擇「調解不協商」的真正原因，同時確認了身為演藝圈吸金機的雙方，竟需要為感情破局一事，清算超過30億高額財產，正式離婚庭期也出爐，到了8月份，「宋宋CP」將正式成為過去式。

據悉，韓國演藝圈過去從未有過主動宣告離婚的案例，因此雙宋在一切底定前先公開此事，實屬罕見，且用申請調解而非協議離婚的方式，在南韓民法上來說，通常是沒有過錯的一方才會願意申請調解，而韓媒也以法律角度解出雙宋採調解離婚的原因，表示若是協議離婚，則當事人需要親自到法院辦理相關手續，至少得出席兩次才能解決，而雙宋若現身勢必引起各界騷動，然若選用調解離婚的方式進行，則此事可全權委任律師處理，雙方可在不見到面的情況下「速戰速決」，又能維持低調作風，推測這是雙宋採取調解離婚的真正原因。

而談到離婚，必然牽扯財產分割問題，據了解，宋仲基與宋慧喬出道多年人氣不墜，雙方都累積不少身家，因此在離婚清算上，會需要花更多時間談判處理，據悉，男方一年收入約1.2億台幣，接拍新片《阿斯達年代記》又入帳5千萬台幣，房產部分，他在首爾有棟2700萬的豪宅，結婚那年更在梨泰院砸3億台幣購買180坪豪宅，本被傳要當作結婚後的新房，但事後證實兩人沒入住該處。

至於宋慧喬，不但代言、戲約多，名下房產也更勝宋仲基，據悉，她在首爾高地價路段擁有2豪宅、1公寓，2008年在紐約買的房子，去年轉賣後倒賺1千多萬台幣，名下不動產高達6.5億台幣，房產加總更逼近10億台幣，雙方的各式財產加起來，竟超過30億台幣，這些都因為離婚，尚待清算分割。

韓媒推測，兩人若都滿意離婚條件願意簽字，則可授權法定代理人代辦手續，若其中一方拒絕離婚，則將由調解離婚變成訴訟離婚，屆時雙宋便須親上法庭協調，而韓國法律規定，無子女的情況下，離婚有一個月考慮期，而雙宋離婚調停庭期定在7月底，然因7月底開始連續一星期為韓國法庭固定暑假休假日，因此要到8月初才能開庭，無意外的話，雙宋屆時將會正式離婚。

(中時電子報)