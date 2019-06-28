台北雙子星開發案配合桃園機場捷運共構，緊鄰台北車站台鐵、高鐵、台北捷運淡水信義線、板南線、松山新店線、桃園捷運，形成「六鐵共構」，但台北雙子星開發案C1、D1招商一波多折，原以為去年底南海團隊取得最優申請人資格，讓開發案露出曙光，未料投審會26日駁回此案，原預計2025年完工的計畫恐再度落空，雙子星完工仍舊遙遙無期。（鄧博仁攝）

日前有名嘴爆，民進黨初選結束後，「毀柯滅韓」計畫就要開始了，台北市長柯文哲也曾說他很害怕，因為有人告訴他「蔡英文總統怎麼打賴清德，之後就會怎麼打你」。雙子星案周三被中央投審會駁回，媒體今問柯，是否覺得毀柯滅韓計畫真的開始了？柯文哲也沒正面否認，嘆氣回說沒關係啦，反正就是這樣。

針對雙子星案，柯文哲昨天已炮火全開，今天受訪時他再次表示，自己2015年面對頂新股權出售時，只花了3秒鐘就以國家安全為理由反對，但民進黨花了5個月，問題在這裡，「如果要用國家安全、國家主權（為理由），拜託，3秒就夠了，不用5個月！」

由於柯文哲昨天痛批「國家安全、國家主權意識是屁話」，他今進一步說明，因為若要用這個作為理由，需要5個月嗎？「下次找好一點的理由好不好！」他也直言，自己不喜歡辣台妹的作風，因為國家還是需要穩定，仇恨跟恐懼雖是政治動員最便宜、有效的方法，但是對台灣整體以及長期利益不好。

柯文哲也抱怨，以北門為中心的西區門戶計畫都做好了，現在鐵道博物館什麼時候會好？還有郵政博物館？雙子星？奇怪，北市部分都做好了，涉及中央的部分到底要拖到哪時候？

不過，面對前行政院長張善政、國民黨中常委連勝文在雙子星案上都力挺柯文哲立場，柯不願多回應，僅說沒什麼意見；媒體問，連勝文幫忙講話是真心的嗎？他則開玩笑對提問記者說，妳怎麼這麼壞心，應心存善念、盡力而為。

(中時 )