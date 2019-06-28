受到全球氣候暖化影響，「夏天真的愈來愈熱了」成為大家共同的感受，在google鍵入「降溫」關鍵字，一秒跳出超過760萬筆搜尋結果，可見大家對於涼感舒適的渴求有多迫切！也因為這樣的需求，許多商品在夏天擁有極高討論度，其中，「移動式空調」絕對是這幾年大熱的話題家電，它解決了無法安裝冷氣的困擾和環境限制，包括三合院、廚房、夜市、露營等等戶外場域都可以隨時隨處任你涼！而歌林早在4年前就注意到市場需求，推出「移動式空調」，目前已成為市場上「移動式空調」領導品牌，全機三年，壓縮機10年保固更被消費者大讚超貼心！

【直吹式隨開即涼 租屋族、小資族大呼：夏日救星！】

夏天這麼熱，回到家第一件事就是打開冷氣，享受小確幸！不過，這種小確幸可不是每個人都可以隨時享受。例如租外在屋的小資族，也許是預算有限、空間限制、房東小氣，無法安裝冷氣的情況下也只能吹著電扇，咬牙忍受高溫說服自己心靜自然涼；以及夏日辛苦埋首廚房為家人料理三餐的媽媽們，廚房的溫度根本就是家裡的三溫暖間，在裡頭煮一頓飯的同時就像上了一堂熱瑜珈！還有鄉下的爺爺奶奶住的三合院，可能因為線路老舊的關係，環境也不允許再安裝冷氣，以免電壓不足會有安全上的疑慮…以上種種煩惱，其實有了「歌林移動式空調」都可以協助您解決。

「歌林移動式空調」最大的優勢，就是冷氣機可以因應需求而隨心所欲的移動直吹，即開即涼，不用像傳統冷氣一樣需要等待一段時間讓整個空間降溫。使用110V一般插座就可以隨插即用，不需要像一般冷氣使用到220V電壓插座。當家中擁有一台歌林移動式空調後，它可以放在熱辣辣的廚房裡讓媽媽們烹飪變得更優雅；如果是因為工作需要常加班，只要辦公室有歌林移動式空調，就不需要一次開啟中央空調，節能又省錢。而貼心的歌林移動式空調，更擁有了萬象腳輪推起來滑順又古溜，讓你一用就愛上、再也回不去吹電風扇的日子了！

【輕巧隨時帶著走 打破空間限制的神級家電】

歌林移動式空調的「輕巧」、「便於移動」是它最大的特色，以旗艦機種KD-301M05為例，722×420×360mm的尺寸，可以放進後車廂，帶著它移動到各個地方。像是近幾年盛行的露營，它就成了最受歡迎的「清涼好朋友」！除此之外，夏天人擠人的夜市，攤販也很適合擺上移動式空調，讓老闆跟顧客都可以同時享受清涼和舒適，即使是無風的夜晚也不怕汗濕全身！

歌林移動式空調就連露營都可以帶去！夜市攤販也很適合擺放一台，老闆和顧客一同享受涼爽。(圖片來源：品牌提供)

【歌林移動式空調 全機三年保固，壓縮機十年保固】

早在幾年前就看準需求、積極佈局移動式空調市場的歌林，目前成為消費者心目中該品類的首選，廣受歡迎的原因，最重要的就是歌林提供最高規格的保固，除了「全機三年」保固，更提供「壓縮機十年」保固，這讓消費者在選購時有信心，也代表歌林對於產品品質更提升。

歌林移動式空調旗艦機種KD-301M05具有冷氣、暖氣、清淨、除濕的功能，能滿足居家生活需求，非常值得BUY一台回家，難怪被大家狂讚是神級家電啊！

歌林移動式空調KD-301M05外型俐落簡單，「四機一體」能滿足居家生活需求，是市場上的熱議款家電。(圖片來源：品牌提供)

(中時電子報)