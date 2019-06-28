長榮空服員罷工來到第9天，桃園空服員職業工會原本規劃今（28）日晚上在長榮海運前舉辦「挺長榮空服員罷工晚會」，讓支持空服員的家屬、民眾、旅客的聲援力量被看見，但工會稍早表示，明後天是決定是否繼續罷工的投票日，會員們想全力準備，因此臨時決議取消晚會。

不過，另有傳聞，長榮勞資昨曾祕商，工會再次讓步，取消今天晚上的挺空服晚會。對此，工會幹部證實雙方確實見了面，資方已釋出善意，對於達到罷工目標保持樂觀。

原定今晚舉辦挺空服員罷工晚會，已臨時取消。(翻攝臉書)

工會昨在《一起陪長榮空服罷工 Fight for EVA Strike》臉書發起，原定在今天晚上7時到9時，於長榮海運前舉行挺長榮空服員罷工晚會，在稍早宣布暫時取消，延期舉辦，主因是會員們想全力準備接下來的內部投票。

工會表示，為全力準備6月29日至6月30日之重大意向投票，原訂6月28日晚間七點於台北市民生東路的「一起陪長榮空服罷工晚會」決定延期，將順延至6月29日到30日罷工投票後，再另行舉辦。

另外，因為明日就是罷工活動的第10天，工會將依工會「罷工守則第十一條」舉辦投票，每10天投票一次是否繼續罷工，工會表示，此投票也是為了尊重會員們的權益，而投票的詳細說明，將統一於今日下午四點統一對外說明。

同時工會也發聲明表示，罷工棚持續有會員到現場繳交護照，昨日下午已正式突破2300本護照數量，且實際退回三寶數量遠低於長榮航空片面喊話。

(中時電子報)