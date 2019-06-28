去年底蔡英文總統、台北市長柯文哲的「北門蔡柯會」上，北市府提出雙子星案、社子島防洪計畫、空總、大巨蛋、華光特二區等5案，盼獲中央協助。如今雙子星案確定被駁回，外界也關注北市與中央的其他合作是否會卡關。對此，柯文哲昨天說「反正我們匍匐前進、儘量做」，今天他則重申，執政者應該思考台灣整體利益、人民最大福利，而不是說不聽話就把你怎樣，這樣不是好的執政態度。

當初北市府向中央提出的5案，扣掉已確定被駁回的雙子星案，還有4案，大巨蛋部分，目前文化部已同意提供國父紀念館能停車場用地，作為大巨蛋與國父紀念館間地下通廊的出入口用地，供北市府開設地下通廊。

至於社子島防洪計畫，地政局長張治祥昨受訪時說，水資源審議委員會修正通過後，送經濟部，經濟部也已報行政院，目前正在等行政院拍板通過。但她也說，即使行政院通過後，市府還要處理社子島居民安置問題及環評，通過之後，再針對「區段徵收範圍及抵價地比例」、「區段徵收計畫」，分兩階段報內政部審核。不過，由於目前社子島居民對安置計畫乃至於開不開發的意見分歧，整合之後送到內政部，光是內政部的審查最快也要2年才能審完。

華光特二區部分，先前傳出北市府有意爭取延長租約，但中央在該處有其他計畫，因此尚未同意。對此，市場處長陳庭輝表示，原打算東門市場改建時，中繼市場也可設在華光特二區，但現在東門攤商整合工作未完成，改建尚無具體時程表，所以還不能和中央談。

空總方面，由於文化部應於2年內提出都市計畫變更，將軍事機關用地變更土地使用分區後，才能加以開發，而辦理都市計畫變更後，土地價值變高，地方政府可取得一定比率土地回饋。對此，副市長彭振聲強調，希望中央可另畫一塊地給北市或者回饋3分之1。

也就是說，除雙子星案之外，北市仍有許多重大開發案或建設需仰賴中央協助。柯文哲今被問到是否擔心日後再被中央卡？他說，所以還是台灣整體利益、人民最大福利嘛，這應該是執政的思考，而不是說不聽話就把你怎樣，那樣不是好的執政態度。去年底蔡柯會是否沒有效果？柯說，不知道，這要怎麼評估？

(中時 )