台北市長柯文哲3日將率團前往上海參加雙城論壇，他今受訪時表示，行程稍晚會正式對外公布，目前沒有安排與國台辦官員會面的時間，但也留下伏筆「對方要做什麼，你也管不了他」；不過，會不會擔心返台後被抹紅？柯諷刺說，不用等到回來，還沒出發就在擔心了。

外界關注雙城論壇時，會不會順道與國台辦劉結一會面？柯文哲說，行程都跟對方談好了，還剩幾個吃飯地點還沒決定，其他主要行程等一下會公布，目前沒有特別安排國台辦官員的見面時間，不過以我2017經驗，他們要做什麼你也管不了他。

換句話說，是否不排除會與劉結一碰面？柯文哲重申，沒辦法管對方的行為，但我們還是會盡我們力量，遵守台灣的規則（指相關法規）。

不過，若雙方碰面，是否擔心回台灣之後被抹紅？柯文哲諷刺說，不用等到回來，還沒出發就在擔心了；至於陸委會說「（與國台辦官員）沒有不期而遇，只有刻意安排」，頗有警告意味，柯更嘆說：「唉，隨時都在出手啊！」

(中時 )