中華郵政公司今進行董事長交接，由因普悠瑪翻車案請辭下台的前交通部長吳宏謀接任，吳表示，自己已經自我調適了半年，生活很愜意，而人生的劇本很難偷看，現在回到交通團隊，他很開心、壓力也很大。至於被質疑接了「肥缺」，他趕緊澄清這不是肥缺，有很多社會責任要配合國家政策。

吳宏謀今日正式到任，交接典禮由交通部常務次長祁文中監交，中華郵政代理董事長、交通部政務次長王國材把印信交給祁文中，祁再轉交給吳，兩名次長都曾是吳宏謀的下屬，台上的交接頓時形成有趣畫面。

外界質疑，吳宏謀請辭交通部長半年，如今卻回來接了肥缺，他受訪時澄清，「這個不是肥缺」，郵政公司的資產多，要想辦法去運用、活化，另背負社會公益，如長照、關懷偏鄉、服務弱勢老人等，很多面向要去配合國家政策。面對批評，他強調工作就是全力以赴，不要讓大家失望。

吳宏謀說，郵政公司核心業務一部分是跟金融業務有關，但有一部分不是，包括智慧物流，或善用活化資產，這部分有不同思維，裡面也有很多專業，他與團隊可以做專業判斷。

他表示，郵政公司是123年的老店，用誠信與服務獲得大眾信賴，未來希望提升效率、品質、創新及永續，現在全世界皆因科技發展，展開跨業合作、異業結盟，中華郵政也要與時俱進，進行多元、多角化的經營，不只要朝智慧物流邁進，所有核心業務，如郵政、儲匯、壽險等，也要朝數位金融來努力，郵政公司有超過7兆的資產，怎麼去利用、活化，也需要再思考。

(中時 )