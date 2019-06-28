中國大陸國家主席習近平即將於29日與美國總統川普於G20高峰會上舉行川習會雙邊會談，商討美中貿易問題。外媒指出，習近平打算向川普提出取消懲罰性關稅及華為禁售令等條件，雖然在經濟上川普希望達成貿易協議，但放過華為勢必影響未來大選選情，令外媒形容這是一場「危險賭注」。

據華爾街日報（The Wall Street Journal）27日報導引述中方官員說法指出，北京開出終結貿易戰的條件包括：華府解除對中國電信大廠華為制裁、取消所有懲罰性關稅、不再加碼要求中方採購美國出口品。川普曾表示，從安全與軍事角度來看，華為「非常危險」，但他暗示美中如達成貿易協議，華為可能成為協議一部分。

報導引述未具名中方官員透露，習近平雖然將向川普開出條件，但預料不會以咄咄逼人的語調會談，而會描繪他理想中的中美關係，包括中國大陸可在困擾美國的安全問題上幫忙，如伊朗與北韓。

報導指出，中共內部與中國大陸民間民族主義聲浪高漲，認為美國指中國侵犯智慧財產權、強迫美商技術轉移、不當補貼國有企業等一連串指控不公平，懷疑華府圖謀運用貿易戰抑制中國崛起，導致習近平面臨的政治壓力加重，不得不對美國硬起來。

美方官員則說，他們想知道中方代表是否願意讓談判回到觸礁前的進度。根據美中官員說法，兩國4月一度接近達成貿易協議，但美方認定中方食言，違背談判期間所做承諾。美方官員因此認為，談判能否重上軌道，球在北京手上。

美媒《VOX》報導也指出，VOX指出，習要川普放棄他所想要的如華為與關稅等對中戰略，是巨大的要求。此外，即使美中達成協議，也無法保證中國大陸政府會遵守多少。報導指出，華府智庫戰略與國際研究中心資深研究員葛萊儀（Bonnie Glaser）也表示，「既然川普都曾說過要把華為列入貿易談判，習為何不可能同意呢？但問題是，北京會同意以什麼條件作為交換」？

報導說，對於北京提議要求美停止對華為制裁以及懲罰性關稅，但要以什麼條件作為回報，目前尚不清楚，但無論如何要滿足川普和他的鷹派團隊才有可能，否則川普仍準備對價值3250億美元的大陸商品增稅。

報導指出，對準備競選連任的川普而言，勢必維持對中強硬的姿態，但同時在經濟上也希望美中達成貿易協議。如果此時選擇對華為「放手」、解除對陸懲罰性關稅，對手民主黨肯定不會放過川普。故是否要接受習的提案，對川普勢必是一次艱難抉擇。

(中時電子報)