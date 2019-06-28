為發揚無私大愛奉獻精神，並提升新北市樹林地區緊急救護品質，從事教育事業的張志誠，今天上午捐贈新北市消防局第五救災救護大隊樹潭分隊救護車1輛，希望能為樹林區居民安全盡一份心力

新北市消防局指出，市民張志誠先生長期以來除經營教育事業外，同時也是消防隊員強力後盾，於擔任義警及消防顧問數十年，熱愛這塊土地，不吝於回饋鄉里，非常關注地方事務及民眾安全議題，因得知樹潭分隊救護車年限將至，為避免消防同仁於執勤時發生救護處置不便或生命危險，決定捐贈救護車，期能提升分隊救護效能，以救助更多陷於危難之市民，打造安居樂業新北市。

這次捐贈高頂救護車內部配有高階救護設備。（吳家詮翻攝）

這次捐贈高頂救護車內部配備之救護器材含自動體外電擊去顫器、可攜式電動抽吸器、快速固定骨折之抽氣護木組及血氧濃度分析儀等高階救護設備，透過提升緊急救護資源的方式，為樹林區居民安全盡一份心力，亦使救護同仁有更好的車輛及裝備器材執行緊急救護工作。

新北市消防局長黃德清說，政府資源有限，但民力無窮，消防局由衷感謝張志誠先生無私奉獻，為市民提供精良的救護設備器材，進而提升緊急救護服務品質，也期望透過捐贈者之慈善義舉，拋磚引玉，讓社會大眾更加重視到院前緊急救護服務品質。

張志誠長期以來擔任義警及消防顧問，熱愛這塊土地，不吝於回饋鄉里。（吳家詮翻攝）

(中時電子報)