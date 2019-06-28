長榮空服員罷工28日邁入第9天，原本今晚在台北長榮海運大樓前舉行「勞工x消費者鬥陣行 挺長榮空服員罷工晚會」延期，工會表示,，因明後兩天投票比較忙，暫時取消，將於罷工投票後再決定相關細節，工會人員對於私下與長榮航空協商不願透露，認為這是他們談判的籌碼。

29日就是桃園市空服員職業工會每10天重新投票一次的日子，將決定要不要繼續罷工，工會指出，預計下午4點公布相關投票流程及細節，預計投票2至3天。

交通部次長王國材說釋出善意是好的開始，工會在大家不斷追問下，才承認確實有協商，對於罷工投票，工會人員樂觀認為，會有9成以上的人員會投下繼續罷工。

桃園市空服員職業工會目前收到三寶的人數，為2300人。（甘嘉雯攝）

對於取回三寶的人數，資方公布約300人，遠低於工會公布數字，工會表示，目前收到申請書約50至70人左右。

至於有機師說，長榮祭出大砍人，工會認為不太可能，因為公司還在招人，還有訓練人員、徵人、是不可能的事情。

(中時 )