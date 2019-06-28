唯恐低收入戶等弱勢家庭學童寒暑假斷炊，中央全面補助低收入戶學童寒暑假午餐，雲林縣長張麗善28日上午宣布，加碼補助中低收入戶、家庭突發狀況或經導師家訪認定清寒的學童也全部補助，讓弱勢孩子不因放假而餓肚子。

雲林縣府全面關心縣內經濟弱勢戶學童營養再升級，推出「幸福飽胃站～全方位照顧學童」。

張麗善指出，學校午餐為學生學習過程中重要的營養來源，雲林特偏、偏遠及小型學校約占縣內學校71％以上，學期間接受午餐補助的4類經濟弱勢戶學童，約占總學生數15％以上，中央目前只補助低收入戶學童寒暑假午餐，對於中低收入戶、家庭突發狀況或清寒經導師家訪認定的3類狀況學童有條件的補助，而這些學童人數約占學期中4類經濟弱勢戶申請人數的30％左右，今年暑假開始，後3類學童由縣府全面補助。

教育處長邱孝文表示，為讓午餐多樣化，除規畫4大超商共同合作外，也提供自助餐店、團膳便當等供選擇，讓符合領取資格學生能就地就近取用，同時也會要求提供具飽足感及高營養價值食品，不可提供零食及不具營養價值食物。

教育處估計，約有7257人學童受惠，每年寒暑假共約支出3300萬元經費，這些費用除部分由中央補助外，其餘皆由雲林縣政府全面買單。

(中時 )