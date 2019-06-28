國民黨內總統初選第二場國政願景發表會明日下午將在台中舉行，聚焦青年、社會、文化、教育等4大主題；前台北縣長周錫瑋今則強調「準備好了！其實我已經準備10年了」，當自己走到民間、離開政治時，就已經開始在準備，所以談的所有問題都是親身經歷，以及親身經歷後認為應該做的事。

至於準備過程是否有尋求學者獲其他人幫忙？周錫瑋直回「做自己」，當總統最重要的就是自己要懂、體驗過，也要會反省，「不是別人寫給你的東西，你移花接木來告訴大家，那就沒辦法說服大家」，因此認為最重要的是做自己，敢做、敢講，還要講得到、做得到。

周錫瑋也說，教育及青年、文化其實是結合在一起的，完全是一個人成長要學習的過程，以及將來工作、生活的過程，而過去很多事情政府都沒做到，明天會一併向大家表達。

他並說，其實台灣所有人，不只是年輕人北漂問題，「我覺得其實全台灣每個人都在漂」，就是因為不安定、沒安全感，很多問題都沒辦法解決；台灣其實有很多悲劇，只是大家都沒看到，或政治人物掩蓋起來不告訴大家，「所以我明天會跟大家講這些事實，並表達身為一名總統該怎麼做、我會怎麼做」。

由於首場國政願景發表會時，場外各派支持者有出現一些紛擾，是否擔心狀況重演？周錫瑋表示，選舉時各候選人都該有個態度、是全國人民的榜樣，且政策發表就是就事論事，絕不能針對人，也必須不帶情緒，「他可以帶感情不帶情緒，他要理性但必須務實，最重要是必須很誠實」，也不希望今後還有這樣的事情發生。

談起國民黨將在7月7日赴凱道造勢，周錫瑋則說，上凱道不只是因民進黨鐵籠公投，還有國安法修正的白色恐怖，以及總統蔡英文毀憲亂法讓經濟衰退、讓國家制度毀壞，才是真正抗議的主題，大家千萬不要倒向是幫哪個人輔選，這是完全搞錯了。

他還認為，這樣的街頭運動，國民黨不該只辦一場，應該每週都辦，「你認為蔡英文這種倒行逆施、暴政，還能容忍嗎？」若國民黨至今還不敢站出來、走上街頭跟他對幹，「國民黨要你執政，你也做不了事！」

(中時 )