20國集團(G20)高峰會首次在日本召開，大阪G20領袖峰會28日中午正式揭開序幕，本次會議的主要議題包含，全球經濟的現狀與風險、數據流通的規則及課題、保護主義及貿易摩擦、世界貿易組織(WTO)改革、氣候變遷、塑膠垃圾、地球暖化對策等全球性議題。美中貿易戰持續之下，全球經濟大受影響，G20是否能起到踩煞車的作用也受全球矚目。

占全球GDP約8成的國家領袖28、29日兩天齊聚大阪，除了先進國家的日、美、英、法、德、義、加等G7領袖出席外，還有歐盟、俄羅斯、印度、沙烏地阿拉伯、新加坡、泰國、越南、西班牙、葡萄牙、智利、埃及等各國領袖出席。聯合國、世界銀行、世界貿易組織(WTO)的領袖也受邀列席。

美中貿易戰引發全球經濟前景不安，美國總統川普仍堅持「美國第一」的姿態，在行前就放話表現出對同盟國在安保和關稅等問題上占美國便宜的不滿。

這次除G20領袖峰會之外，雙邊會談的結果也大受矚目。川普面對國內總統大選競選連任的壓力，近來不停將矛頭指向國外，以至於有G20的出席領袖感嘆道，「這次可能是場艱難的G20峰會！」尤其是貿易領域的議題似乎很難達成共識。過去G20領袖宣言曾載明「反保護主義」，但前次在阿根廷開會時因美國反對而放棄，這次能否定調自由貿易原則也端視美國的反應。

川普出發前便放話施壓指，若與大陸無法達成協議，將對大陸進口商品展開第4輪的加徵關稅，他還狂妄地強調，「大陸經濟越來越不行，他們比我更想交易」。

川普還劍指同盟國的日本和歐洲國家，他在行前指《美日安保條約》不公平並表示，若日本遭到攻擊，美國會不顧一切犧牲，在第3次世界大戰中為日本而戰，但若美國遭攻擊，日本無需救助美國，他們能做的只是看著新力(SONY)電視看攻擊。川普還點名大西洋公約組織(NATO)中樞的德國說「沒支付應該付的國防費，卻花大錢向俄羅斯調度能源」等。

在各國立場激烈對立，各持己見的氛圍下，身為議長的日本首相安倍晉三將如何發揮外交手腕，在閉幕前能否引導各國達成共識並發表領袖宣言是關注的焦點。

(中時 )