儘管目前跟女友在巴貝多度假的今年總冠軍賽MVP里歐納德，幾乎篤定續留暴龍，但根據《Yahoo Sports》記者海恩斯爆料，里歐納德傾向在今年自由市場開放後，先跟湖人、快艇兩支洛城球隊見面談判，最後才跟暴龍會晤討論續約。

其實里歐納德選擇前往巴貝多度假，似乎已在宣告自己續留暴龍決心，因為早在上季期間，就曾傳出加拿大的一間旅遊公司，願意提供里歐納德與他的家人免費前往巴貝多度假機會，條件就是續留暴龍，沒想到他真的跑去巴貝多度假了。

不過湖人與快艇怎麼可能就此放棄，目前謠傳「小皇帝」詹姆斯已經親自打電話給里歐納德，勸說里歐納德加盟湖人組成全新三巨頭，畢竟湖人才剛清出足夠的薪資空間，靠的是「一眉哥」安東尼戴維斯放棄400萬美元的交易保證金。

身為原先里歐納德最想加盟球隊的快艇，也在努力爭取里歐納德、吉米巴特勒兩大頂級球星同時加盟的可能性，只是快艇如果想要招募到這兩人，勢必處理掉義大利籍前鋒賈林納里合約，賈林納里將在下周四來台代言國泰NBA 3x活動。

(中時電子報)