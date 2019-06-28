高雄巿長韓國瑜上任半年，28日以「高雄夢想號啟航」公布14項施政亮點，包括刨鋪135條道路，配合鐵路地下化，拆除多座陸橋及填平左營地下道，招商引資累計洽談3600億、新增投資案700億，增加超過6000個就業機會。

對於防洪治水，已盤點68處淹水點，完成改善14處，雨水箱涵普查明顯破損236處，已完成修復58處，另明溝、箱涵及側溝清疏長度共2218.7公里，清疏量是去年全年的1.4倍。

高巿府指出，韓國瑜上任後日夜打拚，開拓外銷通路部分，打響高雄品牌，農產品外銷量達8677公噸，漁產品外銷5797噸，農漁花卉外銷訂單含MOU總額93.9億元。

開發魅力景點及加值活化既有景點，首創鼓山洞軍事觀光，吸引6000人次報名，今年1至5月住宿高雄旅客推估387萬人次，創造202億元產值，較去年同期成長22％。

針對建置醫療觀光網，已媒合國外商會與5大醫療觀光推動醫院簽訂醫療觀光合作意向書，推出的醫療觀光套裝行程，東南亞首發踩線團6月已參訪，統計1至5月，全巿就醫的國際病人有9243人次，較去年同期成長6％。

(中時 )