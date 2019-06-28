直播》高雄夢想啟航 韓國瑜說明施政亮點 11:152019/06/28 中時電子報 即時中心 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 《施政亮點政績 高雄夢想號啟航》現場。(圖/本報系影音截圖) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國瑜出席「施政亮點政績 高雄夢想號啟航」 高雄市長韓國瑜正式就任滿半年，今出席《施政亮點政績 高雄夢想號啟航》，向各界發表高雄重要政績。 (中時電子報) #高雄 #施政 #政績 #夢想 #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜為什麼選總統？林小姐直播告訴你 17:362019/06/24 政治 韓國瑜上「高雄林小姐」直播 驚喜與張善政同框 18:572019/06/24 政治 賣菜郎接地氣 表裡如一 04:102019/06/25 政治要聞 找韓冰打選戰？韓國瑜回應了 曝光她聽了抹黑反應大 06:062019/06/25 政治 初選前封關造勢！新竹場最關鍵在這群人 07:462019/06/25 政治 看完國政發表會 網：韓根本出線了！ 08:142019/06/26 政治 這畫面 衝擊觀眾內心：權貴VS.苦民所苦 14:532019/06/26 政治 因韓爆紅4大女神 網讚：驚豔全台 18:272019/06/26 政治 親子一起來 見證台灣民主 04:102019/06/27 地方新聞 國旗妹章梓薰 行動挺瑜 04:102019/06/28 地方新聞 政治熱門新聞 630國瑜夜市開始 網驚這種攤位超多！ - 政治 看到記者兒子被郭台銘戳胸口罵 媽媽回一句話 - 政治 驚！港媒：郭董已備好兩套震撼劇本 - 政治 挺郭2大原因 學者打臉：都是錯覺！ - 政治 為雙子星案撕破臉？高嘉瑜再槓柯P - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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