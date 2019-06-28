暑假將至，許多人忙著規劃暑假生活，但另一群孩子正想著如何籌措下個學期的學費。就讀台灣大學物理系大三的小武，考上台灣大學的暑假，扶養他長大的母親因中風進了加護病房，家庭頓失經濟來源，曾經一度想過放棄學業，所幸因為獎助學金、家扶的協助才能如願就讀台大，目前也兼了三份家教，在工作、讀書之餘，他更參與志工服務，希望回饋社會幫助。

就讀高中時父親因病去世，但小武仍維持十分優異的成績，順利錄取台大物理系，但錄取台大的那個暑假，母親因中風進了加護病房，他思考，是否要為了家庭放棄自己學業呢？所幸家扶及學校獎助學金的協助，讓他順利就讀台大，手上隨時有三份家教、還兼了學校的工讀，就是希望彌補家庭經濟所缺，雖然還是不足，但勉強過的去。

從小熱愛天文的小武在大一升大二時發現有計畫可以去參訪美國NASA，但該計畫僅補助半額，另外半額得要自付，但因為家庭情況，「沒有想到可以去成」，家扶的大專獎助學金補足缺口，讓他可以去成10天的美國NASA參訪，十分感謝家扶的協助，目前也在家扶擔任志工「不要等到有能力時再回饋，而是要隨時回饋社會的幫助」。

另一位小琪從7歲時父母就離異，家中3位兄弟姐妹就靠罹患小兒麻痺的母親從事會計工作獨力扶養，「一到16歲就想著去打工」，16歲生日隔2天就去打工，當時高中放學5點後，接著打工到10點、回到家約11點，讀完書、做完報告，有時候甚至沒有睡覺，梳洗後就去上學。

目前就讀大學三年級的小琪手上最多有4份工讀，但看似堅強的她，其實也曾面臨低潮，曾因家庭、經濟、課業多方夾擊下，一度想要輕生，但家扶及時的獎助學金讓她熬了過來，未來希望從事社會福利政策相關的工作，協助更多像她一樣的孩子。

台北家扶主任謝曉雯表示，許多家扶童因為背負承擔家計的壓力，選擇的方向相對貧瘠，台北家扶中心長期致加協助弱勢家庭的孩子穩定就學，每年寒暑假時，提供大專助學金及各式獎學金，鼓勵弱勢孩子勤奮向學，讓兒少有平時與充分學習的機會。每個學期獎助學金約發給250位孩子、450萬獎學金，目前還有200多萬缺口，希望盡速募齊相關資金。

捐款可洽台北家扶：（02）2789-3810。

(中時 )