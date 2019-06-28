國民黨內總統初選規劃舉辦3場「國政願景電視發表會」，首場日前在高雄舉行後，29日也將在台中福華飯店辦理第二場，主題聚焦青年、社會、文化、教育，高雄市長韓國瑜、前鴻海董事長郭台銘、前台北縣長周錫瑋、前新北市長朱立倫及孫文學校總校長張亞中等5位參選人將再度同台闡述政見及理念。

國民黨「國政願景電視發表會」台中場將在29日下午3時至5時舉行，發表會共分為兩階段，第一階段由參選人各自發表，每人12分鐘，發表順序依序為張亞中、朱立倫、郭台銘、韓國瑜、周錫瑋。第二階段將由主持人現場抽出兩道題目，每位參選人回答時間3分鐘，第一題回答順序為周錫瑋、韓國瑜、郭台銘、朱立倫、張亞中，第二題則依序為韓國瑜、郭台銘、朱立倫、張亞中、周錫瑋。

根據國民黨中央公布的3場國政願景發表會共12道題目，青年題為「臺灣青年正面臨學用落差、薪資低落、無力購屋和結婚生子等壓力，普遍有看不見未來的焦慮感。請問如果您當選中華民國總統，將如何解決年輕人的困境？」

社會題則詢問，總統蔡英文總統就任以來，「一例一休」兩度修惡，造成勞資對立與罷工頻傳等嚴重社會問題，「請問如果您當選中華民國總統，將如何維持勞資和諧、保障勞工權益？」

另外，文化題為「臺灣文化以中華文化為基底，融合外來文化，豐富且多元。蔡英文總統就任以來，以「轉型正義」為名，主導去中華文化的斷根政策。請問如果您當選中華民國總 統，如何導正目前偏差的文化政策？」

教育題指出，蔡英文就任以來，政治力介入，教育政策失敗，課綱亂改、考招亂象、大學崩壞、教師尊嚴盡失等，從未提出具國家競爭力的教育發展策略。「請問如果您當選中華民國總統，將如何撥亂反正，全面解決教育問題？」

(中時 )