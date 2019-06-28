因高雄市登革熱疫情緣故，時代力量高雄市議員黃捷多次批評高雄市長韓國瑜。對此，前國民黨立委孫大千看不下去，痛批黃捷非常沒有氣度，更問黃為高雄市登革熱的防疫工作到底付出了什麼努力？更要黃不要把登革熱疫情當做政治鬥爭的工具，一再「打擊第一線防疫人員士氣」！

孫大千今在臉書以「史上最沒氣度的就是妳黃議員！」為題，要請女神議員先回答一下幾個問題：

第一，當高雄市向中央爭取登革熱防疫的預算補助時，黃議員有沒有說句公道話，助市政府一臂之力呢？

第二，黃議員為高雄市登革熱的防疫工作到底付出了什麼努力？

第三，行政院對高雄市政府登革熱防疫工作的補助款到現在都還沒有完全到位，黃議員要不要大聲疾呼一下？或是翻一下白眼呢？

第四，要不是因為有這麼多的黑韓勢力每天在消費韓國瑜，韓國瑜市長可能可以花更多的時間在登革熱的防疫工作上，黃議員要不要以天下蒼生為念，省省政治口水呢？

第五，把登革熱疫情當做政治鬥爭的工具，一再「打擊第一線防疫人員士氣」的人，不就是黃議員你們嗎？

如果只是因為一次翻白眼爆紅之後，就食髓知味，天天藉著批判韓國瑜來累積個人的政治能量，有這樣子的議員，也真的是高雄市民的悲哀。

(中時電子報)