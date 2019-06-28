中華郵政公司新任董事長吳宏謀今（28）日正式到任，卸任的代理董座、現任交通部次長王國材也點出，數位轉型、世代交替是中華郵政的兩大課題。對於從部長變董座，吳宏謀則以「人生劇本難偷看」一句，巧妙回應，並宣誓將全力以赴，也透露將思考活化旗下高達7兆元的可運用資金。

中華郵政指出，吳宏謀歷練豐富，中山大學海洋環境及工程學系博士，歷任高雄市府工務局長、高雄市府秘書長、副市長、行政院政務委員兼公共工程委員會主任委員、台灣港務公司董事長、交通部部長等職務，學驗俱優並具領導管理能力。

中華郵政今早舉辦新舊任董事長交接典禮，並由交通部常務次長祁文中監交，交接典禮冠蓋雲集，包含中鋼董事長翁朝棟、台灣港務公司董事長吳宗榮、兆豐金控總經理胡光華、凱基銀行董事長魏寶生、遠東銀行總經理周添財、兆豐票券董事長廖美祝、中華票券董事長吳正慶、日盛金控副總經理？明松、台新銀行副總經理謝敏貴、財經公司副總經理陳曉玫、中華航空台貨中心總經理薛博文等高層，均出席觀禮。

吳宏謀致詞時表示，最近很多朋友對於他接任郵政董座感到驚訝，他都回應「一句話、人生劇本很難偷看」，由於對郵政業務不算陌生，這次回到交通團隊非常開心，一定會把它做好。

展望未來，吳宏謀表示，希望中華郵政未來能提升效率品質、創新永續外，也要朝向智慧物流，既有核心業務如郵政、儲蓄、壽險金融等也要加強，中華郵政擁有7兆元的可運用資金，該如何活化也是重要課題，將向金融界前輩請益。

(工商 )