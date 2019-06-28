4年前台中陳姓保母因9個月大的女童哭鬧不休，她竟重摔女童，事後急刪監視器畫面，再通知其父母送醫急救，女童後腦受創重傷；最高法院維持歷審判決，考量陳女犯後未與女童父母和解，她經濟狀況不佳又罹甲狀腺癌，依重傷害罪將她判刑判陳女3年8月定讞。

陳女與配偶楊男共同經營托嬰中心，2015年10月20日上午陳女獨自照顧受托嬰幼童9人，她在經濟上及身心上承受極大壓力，這時因9個月的江姓女童持續哭鬧，她安撫無效後，致一時情緒失控，將女童高舉約150公分高至肩膀處，丟擲在地上。

江姓女童後腦著地仰躺在地面上，四肢癱軟意識不清，陳女察覺事態嚴重，先將托嬰中心內的監視畫面檔案全部刪除，再通知江童的父母到場後送醫急救，但女童因腦部受創嚴重， 至今仍左肢無力、右眼視力重傷。

陳女辯稱因抱女童不小心滑落並非故意，她第一時間刪除監視器畫面不是為了湮滅不利於己的罪證，而是擔心被媒體看圖說話，擔心因超收超額照顧，遭社會局吊照。

歷審佐以鑑定報告不採信陳女的辯詞，她的犯行導致江姓女童圓滿家庭因而疲憊不堪，實值令人十分同情與不忍，但考量陳女經濟狀況不佳，身體罹癌，將她判刑3年8月，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時 )