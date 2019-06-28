明年1月11日適逢總統大選和立委選舉投票日，教育部在3月25日發函提醒各大學，安排新學期行事曆得注意並避開投票日，以保障師生投票權，包含台大、政大及台科大等校在內，都收到來函並配合辦理，提早到9月9日開學。

教育部高教司司長朱俊彰表示，第15任總統大選和第10屆立法委員選舉，訂在109年1月11日舉行，在收到中央選舉委員會來函通知後，即要求各大學，在安排108學年行事曆及期末考時，避開投票日，並且考量學生返鄉投票路程等事項，妥善安排課程及期末考日期，以免影響學生投票權益。

朱俊彰也提到，依各大學提報給教育部的新學年行事曆，目前大部分的學校，開學日都安排在9月9日到9月13日期間舉行，比過去約提早一個多星期。

台科大校長廖慶榮說，3月25日便收到教育部來文，校方已配合辦理，新學期開學日訂在9月9日，寒假在1月10日開始，1月11日則是投票日。

實踐大學校長陳振貴提到，教育部要求各大學提早開學日期與重要行程，避開選舉投票日，該校開學日也訂立在9月9日，而投票日在明年1月11日，為星期六假日，師生返鄉投票不受影響。

(旺報 )