中華郵政公司新任董事長吳宏謀今（28）日正式到任，他透露，將思考活化旗下高達7兆元的可運用資金。（郭建志攝）

中華郵政公司今（28）日舉辦董事長交接典禮，會場上笑聲不斷，卸任代理董座、現任交通部次長王國材以〈再別康橋〉一詩驚艷全場，笑稱他代理43天，時間短暫，可能很多郵政員工都還不知道他來過了，若開玩笑的用台語念〈再別康橋〉文句，還真有點「偷偷來」的感覺！

交接典禮上，擔任監交人的交通部次長祁文中，先特別點名、感謝王國材，認為他長期「代理過很多職務」。說到這裡，全場先是一陣笑聲。祁文中繼續說，王國材現也正處理長榮罷工案，部長林佳龍也給他「鋼鐵人」稱號，再大的壓力及任務，王國材都笑臉迎人、也都能迎刃而解，這次又再度代理郵政董座，讓他兩邊奔波，相當辛苦，對此十分感謝。

隨後上台的王國材，開場就先吟詩一首，形容他這次二度代理郵政董座，為期43天，就如同徐志摩〈再別康橋〉裡的文句，「悄悄的我走了，正如同我悄悄的來」，台語唸起來就像「偷偷的來」。他笑稱，可能很多郵政員工都還不知道他有回歸，吳宏謀就來了。

話鋒一轉，王國材指出，雖然說得很文青，但說起來他卸任不會很傷心，反而開心，因為郵政公司獲得一位「部長級」的董座，是郵政員工的福氣。王國材也自述與吳宏謀的淵源，兩人曾於高雄市府共事過，王國材當交通局長、吳宏謀當工務局長，那時還曾發生過吳宏謀覺得公車站牌很醜，把它拆掉，結果交通局接到民眾申訴說「站牌不見了！」王國材說，與吳宏謀有一起共事的革命情感，當時也促成了很多改革。

王國材坦言，這次第二度代理郵政董座，原想好好了解基層員工心聲，編了一份名單很長的行程表，規劃要從基隆郵局、宜蘭郵局開始往南走，逐一走訪基層，不料發生長榮罷工事件因而中斷。

王國材強調，中華郵政是百年老店，「老人家也要新改變」，第一是數位轉型，包含郵務、儲匯，要研究如何透過大數據、物聯網、人工智慧加強。

第二是世代交替課題，從這次長榮罷工觀察到，都是年輕的產業工會成員對勞資議題有激烈看法，反觀企業工會則會考慮公司立場。王國材認為，企業形成好的文化後，讓員工有問題出現時會考慮公司立場才是，因此在世代交替下，要讓年輕員工有機會，讓郵政能順利接棒。

(工商 )