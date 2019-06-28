氣象局預報中心主任呂國臣今（28）日表示，往年西北太平洋6月至12月約有21至25個颱風生成，侵台颱風正常值為3至5個。預估今年6至12月，此區域颱風生成個數為正常至略為偏多，合計機率佔80％，因此很可能逾25個，侵台颱風則以接近正常範圍的3至5個機率最高。

今年至目前為止，西北太平洋已有3個颱風生成，較平均值4.3個略少，不過這不代表下半年颱風頻率也會偏低。至於去年只有一個瑪莉亞颱風侵台，呂國臣分析，主因是太平洋高壓位置偏北，威力較強的颱風大都沿著高壓邊緣北向侵襲日本，今年仍須持續觀察太平洋高壓的位置。

去年夏季台灣大都位於季風低壓槽，熱帶擾動很多，南海、菲律賓附近常形成熱低壓或輕颱，這些氣候變化都為台灣帶來豐富雨水，但也容易致災，像「823水災」就是一例。呂國臣說，也因為去年熱帶擾動多，減少了台灣夏季常出現極端高溫的機率，今年也要留意周遭的熱帶擾動是否旺盛。

此外，氣象局說，目前熱帶洋面呈現中太平洋弱聖嬰的形態，預期將維持至夏季，有可能減弱太平洋高壓的強度，稍微減緩台灣因暖化帶來的高溫趨勢。綜合研判顯示，今年7月至9月台灣氣溫仍以正常至偏高的機率較大，所幸偏暖訊號逐月降低，也就是7月最熱，逐月遞減。

雨量方面，氣象局回顧今年梅雨季5、6月，因太平洋高壓偏弱，台灣受鋒面影響，中部以北雨量偏多，其他地區以正常為主，未來一季的雨量則以接近正常的機率較大。呂國臣說，一年的雨量以梅雨、颱風累積最快，梅雨季巳結束，接下來就看颱風季所帶來的雨量多寡了。

(中時 )