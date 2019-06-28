大聯盟2019年明星賽票選結果出爐，天使隊「神鱒」卓奧特(Mike Trout)在第二階段的28小時內囊括近百萬票，是今年人氣王，同時也是他連續第8年入選全明星隊，為歷年連續最多次入選的球員。

今年明星賽在印地安人主場進行，卓奧特囊括99萬3857票當選人氣王，目前連續8屆入選是歷年最長，除了17年因傷缺席外，生涯6次明星賽繳出15打數7支安打，包含2支二壘打及2發全壘打，更曾拿下14、15年的明星賽MVP，不過他卻從未參與過全壘打大賽。

「他們每年都來問我，也許有一年我會突然改變主意，『好吧就參加吧！』，不過顯然我只想在場邊觀戰，我從小就喜歡看全壘打大賽，我只是不想參加罷了。」今年他也表示他滿足於在場邊看比賽，而不是狂揮棒想打出全壘打。

國聯票數最多的是釀酒人全壘打轟不停的葉利奇(Christian Yelich)，而最終名單上洋基球員僅佔到2名先發位置，「法官」賈吉(Aaron Judge)無緣入選，去年美聯MVP紅襪隊貝茲(Mookie Betts)也沒受球迷青睞。而太空人則是入選最多球員的球隊，包含三壘手布瑞格曼(Alex Bregman)、外野手「春天哥」史普林格(George Springer)及布蘭特利(Michael Brantley)。

明星賽先發名單如下：

【美聯】

捕手：Gary Sanchez（洋基）

一壘手：Carlos Santana（印地安人）

二壘手：DJ LeMahieu（洋基）

游擊手：Jorge Polanco（雙城）

三壘手：Alex Bregman（太空人）

外野手：Mike Trout（天使）、George Springer（太空人）、Michael Brantley（太空人）

指定打擊：Hunter Pence（遊騎兵）

【國聯】

捕手：Willson Contreras（小熊）

一壘手：Freddie Freeman（勇士）

二壘手：Ketel Marte（響尾蛇）

游擊手：Javier Baez（小熊）

三壘手：Nolan Arenado（洛磯）

外野手：Christian Yelich （釀酒人）、Cody Bellinger（道奇）、Ronald Acuna Jr. （勇士）

(中時電子報)