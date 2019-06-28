危險 外國人在台一年交通事故五千件？ 16:012019/06/28 中時 趙雙傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 立法委員鄭寶清 和台灣新住民人權協會舉行「台灣交通好危險！外國人交通事故一年五千件！」記者會。（趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 立法委員鄭寶清 和台灣新住民人權協會28日舉行「台灣交通好危險！外國人交通事故一年五千件！」記者會，要求交通部重視外籍人士在台的交通事故狀況，應提供多元文化的交通安全教育，並且定期公布相關事故統計資料和研究結果，打造更完善的交通環境，讓台灣成為外籍人士可以安心生活的好地方。 (中時 ) #交通 #事故 #台灣 #交通事故 #外籍人 也許您會感興趣 推薦閱讀 慈濟中醫全人義診結束 台東縣長饒慶鈴表達謝意 07:492019/06/24 生活 台中市府爭燈會1億元補助 要求標準要一致 13:542019/06/24 生活 獲獎陸生看兩岸 突破高牆需溝通 04:102019/06/25 話題觀察 外籍旅客來台消費破12萬元 不得採小額退稅 04:102019/06/25 金融．稅務 警察叔叔好親切！波麗士前進校園宣導交安 16:282019/06/25 社會 我心中的Made in Taiwan 04:102019/06/26 兩岸藝文 暑假將至 警宣導學童交通安全 15:152019/06/26 社會 交通意外行人死傷多 南港警籲人車互相禮讓 16:062019/06/26 社會 廣西酒吧坍塌致6死多傷 4名嫌犯批准被捕 20:312019/06/27 兩岸 罷工未受大眾認同 桃機外籍主管：正當性不夠 21:492019/06/27 生活 政治熱門新聞 驚！港媒：郭董已備好兩套震撼劇本 - 政治 韓黑也看不下去！怒吼：不該罷免韓市長 - 政治 韓宣布：愛情摩天輪確定要建了！ - 新聞 看到記者兒子被郭台銘戳胸口罵 媽媽回一句話 - 政治 630國瑜夜市開始 網驚這種攤位超多！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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