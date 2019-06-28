立法委員鄭寶清 和台灣新住民人權協會28日舉行「台灣交通好危險！外國人交通事故一年五千件！」記者會，要求交通部重視外籍人士在台的交通事故狀況，應提供多元文化的交通安全教育，並且定期公布相關事故統計資料和研究結果，打造更完善的交通環境，讓台灣成為外籍人士可以安心生活的好地方。

(中時 )