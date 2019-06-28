勞運人士李明彥，認為台北市政府勞動局長賴香伶罔顧勞權，去年持鋼筋衝入賴的辦公室朝賴頭部攻擊，台北地方法院今(28)日審結，依傷害罪判李有期徒刑3月，可易科罰金9萬元。 檢方起訴，李明彥2018年10月31日下午3時52分許，手持鋼筋條在北市勞動局長室攻擊賴香伶，造成賴額頭流血受傷，送往台北市立聯合醫院仁愛院區治療。李攻擊後離開現場，警方隔日下午在新北市板橋區捷運新埔站逮捕李明彥，訊後移送台北地檢署，偵查中李被羈押。

(中時 )