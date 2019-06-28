李明彥鋼筋打勞動局長賴香伶判3月 11:532019/06/28 中時 王己由 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 持鋼筋毆打勞動局長的李明彥，遭判刑三月。(中時資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 勞運人士李明彥，認為台北市政府勞動局長賴香伶罔顧勞權，去年持鋼筋衝入賴的辦公室朝賴頭部攻擊，台北地方法院今(28)日審結，依傷害罪判李有期徒刑3月，可易科罰金9萬元。 檢方起訴，李明彥2018年10月31日下午3時52分許，手持鋼筋條在北市勞動局長室攻擊賴香伶，造成賴額頭流血受傷，送往台北市立聯合醫院仁愛院區治療。李攻擊後離開現場，警方隔日下午在新北市板橋區捷運新埔站逮捕李明彥，訊後移送台北地檢署，偵查中李被羈押。 (中時 ) #李明 #攻擊 #勞動 #鋼筋 #北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 禁用吸管7 月開跑 新北加強稽查 04:102019/06/24 地方新聞 《鋼鐵股》兩周降800元，豐興續降鋼筋400元 15:402019/06/24 財經 北市藝研班 學費暴漲120％ 04:102019/06/25 地方新聞 藝研班學費翻倍 議員鳴不平 04:102019/06/25 地方新聞 新北河海音樂季 大卡司接力唱 04:102019/06/26 生活新聞 企業搶工業地 新北最熱 桃園居次 04:102019/06/27 財經要聞 YouBike人次破億 侯友宜增3自行車道 04:102019/06/27 地方新聞 新北提案 夾娃娃機退出校園百公尺 04:102019/06/27 地方新聞 北台灣預售餘屋逾4萬戶 賣壓蠢動 04:102019/06/28 產業特刊 防疫總動員 設病媒蚊觀測站 04:102019/06/28 地方新聞 社會熱門新聞 北檢密訊「王小姐」 親子鑑定與韓無關 - 社會 - 中時 影》接住公寓墜落2歲嬰 少年成英雄片瘋傳 - 社會 喝酒、脫褲2選1！女友在旁 渣男仍硬上閨蜜 - 社會 美女教授張正琪涉論文造假 台大降等解聘無不當 - 社會 - 中時 罷工遭偷拍北半球 長榮空姐怒提告 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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