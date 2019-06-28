美國一名女老師在教室裡拍A片，影片之後在網路上被熱傳，學校知道後緊急將她開除，一氣之下還告上警局，沒想到警察力挺老師，認為她此舉並未犯罪，沒有妨礙任何人。

艾爾坎波市（El Campo）的一所高中，三個月前才被學區聘僱的代課女老師在教室裡拍攝色情片遭到舉報，雖然沒有學生在色情片中出現，流傳的影片中只有女老師單獨表演，不過這個影片被放上一個付費色情網站，引起熱議，更擔心有學生在拍片現場觀看。

學生表示這部影片現在很火紅，老師是她英文課的代課老師，每一名學生都看過了那段A片，引起熱烈討論。

事情傳開後，學區得知後上周將她開除，本周學區理事會為此召開特別會議後，已要求警方對她提出控罪。 但艾爾坎波市警局局長泰瑞斯坦菲爾（Terry Stanphill）指出，我們找不到女老師犯罪的證據。強調女老師是獨自一人在拍片，周遭並沒有學生，過程中也沒有被其他人看到，她關著門，小心防護所做的事，沒有人感到被冒犯，力挺她無罪。

(中時電子報)