長榮空服員罷工今(28)日進入第9天，桃園空服員職業工會27日上午提出最新訴求，對於多項要求全面退讓，包括不再堅持「禁搭便車」、「勞工董事」以及「調整日支費」，對過勞航班亦只局限於東京、北京航線上。工會希望長榮航空能儘快回到談判桌，讓爭議提早落幕，台大國企系敎授陳厚銘呼籲長榮航空，宜展現卓越公司經營的風範與氣度，見好就收，拿出誠意重啟協商，讓罷工儘早落幕

陳厚銘表示，公共運輸業的罷工，對一般大眾權利與公共利益影響甚巨，勞資雙方不宜將公眾權益作為罷工談判籌碼。經過這幾天的發展，長榮航空顕然已占上風，掌握賽局優勢。長榮航空宜展現卓越公司經營的風範與氣度，見好就收，拿出誠意重啟協商，讓罷工儘早落幕，避免公司、員工、旅客三輸的傷害繼續擴大，並盡其所能彌合勞資關係的裂痕。

陳厚銘認為，長榮航空應藉由此次罷工事件，重新檢視公司的經營戰略與經營品質，是否有落實及積極回應利害關係人所關注之重大議題，例如共創價值、員工關懷與社會參與等，以及是否有善盡企業社會責任。

陳厚銘說，長榮航空近年來的經營績效有目共睹，不管在營收或載客數，屢創新高，並且締造連續4年盈餘的佳績。然而長榮航空想永續經營並成為世界一流的知名企業，從A到A＋，必須更加努力才能達成。

陳厚銘指出，員工是企業的最大資產，也是企業品牌最佳的代言人，公司要成為世界知名企業，一定需要有優秀及具向心力的員工。新加坡航空空服員的服務整體表現，就是最佳的典範，值得長榮航空標竿學習。籌碼多寡與「時間壓力」是談判成敗的關鍵，陳厚銘表示這次長榮空服員罷工，犯了戰略及戰術的錯誤，最終站了下風。

陳厚銘提到，長榮空服員罷工之初，態度及作風極為強勢與堅定。無奈罷工說帖不具說服力，被多數社會大眾認定是完全為了個人利益(錢)而罷工。相較於今年2月華航機師的罷工事件，主打過勞而影響飛安的訴求，廣泛贏得社會大眾的支持與認同。另外此次罷工過程中，部分空服員想取回「三寶」，但工會以程序為由刁難，必需等待兩天方能領回，該作為引發外界批評，工會理應尊重空服員的意願以及工作權。

陳厚銘說，華航因前兩次罷工，大幅增加人事成本，嚴重影響公司獲利，經營績效明顯落後同業。有該華航罷工參考經驗，讓長榮航空處理這次罷工事件，採取寧可犧牲一年的折損，也不要年年虧本的準則，因此就算和工會耗上一個月也在所不惜，談判「時間壓力」反而落在工會這邊。

近三年台灣歷經了三次航空業罷工事件，重挫台灣的國際形象，也嚴重影響旅客權益。陳厚銘認為此時此刻政府應該利用這個機會，深入檢討與研析公共運輸業之罷工規範，包括罷工預告期之宣告、最低維持服務比例，以及是否禁止個別「職業工會」的罷工權等，將罷工交由全體員工投票決定，而非單一「職業工會」就可以決定企業罷工。

(旺報 )