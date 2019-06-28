衛生局呼籲出國旅遊如須帶6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，建議出發2至4週前可先至醫療院所評估自費接種疫苗。（馮惠宜翻攝）

平靜兩個半月後，台中市新增一例麻疹病例；6個月初1名6個月大的男嬰發燒掛急診，疑接觸到南投1名境外移入確診麻疹病例，6月23日出現發燒咳嗽、流鼻水與出疹等疑似麻疹症狀，經檢驗確診感染麻疹，已即刻安排就醫，目前住院隔離中。

台中市三月四月間出現麻疹院內感染，造成一院多人確診，疫情平靜兩個半月後，28日再出現一確疹病例；該病例疑似是和南投一確診病例同時掛急診感染，目前衛生局也掌握兩名確診病例50位接觸者，持續監測其健康狀況，累計台中今年有11例本土、1例境外移入麻疹病例。

台中市某醫院6月8日收治一名在越南感染麻疹的1歲台灣女童，目前已痊癒出院；衛生局掌握女童接觸者名單，進行監測，其中一名6個月大男嬰23日上午出現疑似麻疹症狀，確診感染麻疹。

衛生局指出，預防麻疹最有效的方法為接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗(MMR)，家中如有滿1歲幼兒，請儘速帶到合約院所完成接種 ；而1981年後出生，常到國外旅遊或工作、常接觸外國人及從事醫療工作者，也可至醫療院所評估補種疫苗。

衛生局長曾梓展表示，麻疹傳染力強，可由飛沫、空氣傳播，醫療院所及醫護人員對於疑似個案應落實感染管制措施及通報流程，以利衛生單位及時防治。而民眾進出醫院或人潮密集的公共場所時，也應戴口罩、勤洗手，並落實生病不上班、不上課，降低病毒傳播風險。

(中時 )