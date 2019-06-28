宋仲基和宋慧喬宣布離婚後，整個韓國演藝圈幾乎被這這震撼消息掀翻，但意外的，兩位當事人卻顯得相當平靜，沒有任何動態，全韓國上下都想知道目前雙宋近況，外界都相當好奇他們兩人在宣布離婚消息時，當天到底在做什麼？資深人士透露，宋慧喬最近在曼谷忙拍新片，在宣布離婚前一天晚上才低調返回韓國，應是接收到宋仲基隔天要宣布離婚，才讓許多媒體堵不到宋慧喬而無法採訪到本人。

這位演藝圈資深人士說，宋慧喬近來人都在泰國曼谷忙拍新電影，因此昨宣布離婚時，許多媒體都以為她還在泰國，殊不知宋慧喬早已在前一晚低調回韓國，而宋仲基在遞交離婚調解書後，竟悠哉的和兩位準備一起開拍新戲《勝利號》的演員金泰梨與陳善圭，去觀賞舞台劇《炎熱的夏天》，平靜的態度讓人頗為驚訝。

宋慧喬原本答應要接一部確定在年底開播的連續劇，原本宋慧喬看完劇本後一度拒絕不想演，但經過修正劇本後又答應要接戲，但是這星期一，宋慧喬卻突然向導演製作單位表示不接了。

具體原因宋慧喬並未向外透露，但是影劇圈猜測，應該是她已經得知要宣布離婚帶來的壓力，所以已經無心拍攝。但是宋仲基卻不受影響，仍按照原計畫拍攝《勝利號》電影。

(中時電子報)