台大教務長丁詩同（見圖）說明為特殊考生準備的個人考場，校方提供電腦或點字機供使用。（李侑珊攝）

大學指考將在7月1日登場，全國指考考生總人數約4萬9千人、特殊考生則有123人，其中3分之1、41人在台大特殊考場應試，台大教務長丁詩同表示，考場設有兩個單人試場，另也準備點字機、放大鏡、電腦等設施給特殊考生應試使用。

台大41位特殊考生障別包括自閉症、肢體障礙、學習障礙、妥瑞氏、視覺障礙、情緒障礙、亞斯伯格、強迫症、腦性麻痺、糖尿病、躁鬱症、注意力失調、焦慮症及憂鬱症等。

丁詩同提到，台大41名特殊考生中，其中13名為自閉症，其中一名考生要求單人考試空間，主要在於使用電腦會發出聲音，擔心擔心其他考生應試，校方提供單人考場供其使用，另一名考生則是具有情緒障礙問題，考試作答時可能會唱歌，也提供單人試場。

丁詩同還說，還有一名特殊考生為了輪椅尺寸，申請特殊應試桌子，對此台大找到比較大桌面的桌子，但高度比考生需求的低，因此在4個桌腳下方墊磚頭，提高桌面高度約10公分，該特殊考生已試過此桌子，輪椅可放入，考試應無問題。

丁詩同強調，今年特殊試場有台大監考老師，特殊考場也有安排醫護人員待命，協助考生順利應試。

(旺報 )