腕隧道症候群病人配戴副木入睡，可讓神經自行修復，約有6成病人3個月內會痊癒。（王文吉攝）

台中50歲洗碗工陳婦，日前騎車發現催油門時右手手指麻木，睡覺時也會因手麻而醒來，向台中慈濟醫院求助。復健科醫師李信賢問診發現陳婦經常甩手緩解症狀，確診腕隧道症候群，並依患者手腕結構，訂製手腕副木在夜間配戴，兩周後回診「不藥而癒」。

從事洗碗工的陳婦，最近迷上手機追劇，日前騎車返家，發覺催油門時右手手指麻木，睡覺時也會因手麻而醒來；拿東西時又常抓不住而掉落，雖然知道不對勁，卻害怕要手術不敢就醫，直到左手出現症狀，只好就醫求助。

李信賢問診發現陳婦經常甩手緩解症狀，他表示，常甩手是腕隧道症候群病人共同特徵。手麻原因包括腦部病灶、頸部脊髓病灶、頸椎神經根病變、周邊神經受壓迫、周邊神經受傷，腕隧道症候群屬於周邊神經受壓迫。

李信賢指出，陳婦腕隧道內部壓力壓迫正中神經而手指麻木，甚至無力握住任何物品，此類壓迫好發於工人、家庭主婦和手機玩家，病人大多手腕活動量大、手需長期抓握東西，因手腕過度彎曲、屈背或用力抓握都會增加腕隧道壓力，時間一久神經就會受傷。

李信賢依陳婦手腕結構，訂製手腕副木在夜間配戴。陳婦兩周後回診，驚訝說「好神奇，我的手不麻了」、「為何不吃藥、不手術，手麻會好呢」李信賢解釋，夜間配戴副木是目前的首選治療方式，原理是手腕副木將手腕固定在正中央，使正中神經承受壓力最小，就能讓神經自行修復，約有6成病人3個月內會痊癒。

李信賢說明腕隧道症候群可以透過自我檢查發現，他示範法倫氏檢查理學方法，運用雙手手指朝下與手臂呈90度，兩手背互靠並持續1分鐘。李信賢說，如手指出現麻木或刺痛，就可能是罹患腕隧道症候群。

李信賢表示，通常病人手部感覺會變遲鈍，尤其大拇指、食指、中指與無名指，嚴重時手部肌肉會出現魚際肌萎縮，手握力會變差。李信賢表示，神經傳導檢查也可偵測出正中神經通過腕隧道時傳遞速度變慢。

李信賢提醒，腕隧道症候群病人要減少手腕使用量，避免長時間抓握東西。除配戴手腕副木，口服類固醇與局部類固醇注射皆能有效改善症狀，物理治療則可選用超音波與雷射。最新研究顯示，體外震波治療也是不錯的選擇。

李信賢強調，腕隧道治療要趁早，如保守療法效果不彰時，以手術切開橫腕韌則是最終的治療方法。

(中時 )