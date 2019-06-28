◎高雄夢想號啟航 韓國瑜公布施政14亮點

高雄巿長韓國瑜上任半年，28日以「高雄夢想號啟航」公布14項施政亮點，包括刨鋪135條道路，配合鐵路地下化，拆除多座陸橋及填平左營地下道，招商引資累計洽談3600億、新增投資案700億，增加超過6000個就業機會。

◎空服員忙投票！挺長榮罷工晚會取消

長榮空服員罷工28日邁入第9天，原本今晚在台北長榮海運大樓前舉行「勞工x消費者鬥陣行 挺長榮空服員罷工晚會」延期，工會表示,，因明後兩天投票比較忙，暫時取消，將於罷工投票後再決定相關細節，工會人員對於私下與長榮航空協商不願透露，認為這是他們談判的籌碼。

◎毀柯滅韓計畫已展開？柯P沒正面否認

日前有名嘴爆，民進黨初選結束後，「毀柯滅韓」計畫就要開始了，台北市長柯文哲也曾說他很害怕，因為有人告訴他「蔡英文總統怎麼打賴清德，之後就會怎麼打你」。雙子星案周三被中央投審會駁回，媒體今問柯，是否覺得毀柯滅韓計畫真的開始了？柯文哲也沒正面否認，嘆氣回說沒關係啦，反正就是這樣。

◎人文市集試營運 彩繪101忠狗邀親子同遊

斗六人文公園、環保公園、運動公園連成一氣，六月十五日雲林挺韓國瑜大會擠爆數萬人潮，斗六市公所本周六起在此地設置「假日人文市集」，將有一百多個攤位，市公所擺設101隻彩繪狗狗放置在草皮上，歡迎市民去玩耍。

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(中時電子報)