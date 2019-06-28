台中市警察局將連續3日實施「酒駕大執法」，利用「封鎖式」或「分散式」路檢及「巡邏」等勤務方式，全面執行取締酒駕。（張妍溱翻攝）

酒駕新制7月1日上路，台中市警察局將連續3日實施「酒駕大執法」，利用「封鎖式」或「分散式」路檢及「巡邏」等勤務方式，全面執行取締酒駕，促使酒駕者「不敢」、「不能」存有絲毫僥倖，藉由勤務執行讓市民知悉酒駕新制上路，進而達到宣導效果。

道路交通管理處罰條例加重酒駕處罰修正案自7月1日起正式實施，將針對汽、機車酒駕分流、累犯、拒測、慢車酒駕、拒測等加重罰則，並增訂對酒駕肇事致人重傷或死亡得沒入車輛、處罰同車乘客、車輛加裝酒精鎖及運輸業者附帶懲罰性賠償等規定，希望藉由處罰的加重，能有效嚇阻酒駕發生，市警局將以嚴格執行取締酒駕之實際行動，保障市民行的安全。

台中市警察局持續執行「斷源、溯源」，針對易發生酒駕違規及肇事的路段、時段，提高執法密度及強度；針對售酒餐廳、小吃部、KTV等公共場所，從源頭加強宣導「代客駕車」、「指定駕駛」、「勿酒後駕車」等防範措施，在強力執法的同時，也做全面性的宣導。

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(中時 )