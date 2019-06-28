新北市政府於28日舉辦「新北智慧園區暨立體化發展論壇」，邀請包含泰國安美德集團、日本三井集團等國際知名開發商分享產業園區開發經驗，也有國內指標性企業、潛在投資廠商如東元集團、宏匯集團、遠東集團等百位企業家參與，因工業立體化將適用所有工業區，新北目前已有20家以上潛在廠商詢問，預估可創造100億的投資金額。

新北市長侯友宜28日出席活動表示，上任以來，非常重視產業缺地的問題，所以率先倡議立體化擴大適用，也獲得中央支持，市府團隊先透過法規鬆綁、容積獎勵、一條龍服務等，打造完善的投資環境，期盼在政府與民間企業共同努力下，拚經濟、安居樂業不會只是願景藍圖，而是可以實際執行、落實的政策。

侯友宜說，新北市是全國第一的工商人口大城、產業發展重鎮，未來更要透過工業區立體化更新，與TOD(即大眾運輸導向型發展）模式等手段，帶動城市再進化，產業升級再發展。今日的論壇期盼藉由產、官、學界的國際交流，汲取國外開發產業園區的成功經驗。

經發局指出，為因應工業區立體化方案擴大適用至一般都會工業區，市府早已著手修訂「都市計畫法新北市施行細則」條文，並獲經濟部及內政部支持，業由行政院核備確認，經發局也將隨即啟動上線。

本次論壇除了來自泰國、日本的優秀企業家分享國際成功案例，經發局局長何怡明也在活動中進一步指出，隨著立體化方案的推動，新北市將可新增691萬平方公尺的產業空間，配合TOD模式，公私部門通力合作打造現代化智慧園區，如遠東通訊園區Tpark、遠雄U-town，以及興建中的宏匯廣場、思源i-Tower、中華工程土城AI智慧產業園區，尤以新北市政府自行打造的新店寶高智慧產業園區等，皆是智慧園區的具體實踐，也是新北市產業發展的「硬基礎」。

配合政府對於智慧城市的輔導政策，如帶領智慧產業出口拓銷、建立智慧產業平台等「軟實力」，新北市未來的產業、經濟持續成長空間可期。

(中時 )