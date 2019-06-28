正當華為被美國緊盯之際，華為27日發出內部信透露華為創始人兼CEO任正非6月20日在公司EMT（經營管理團隊）內部講話。任正非說，今年將從全世界招進20到30名天才少年，明年更打算十倍增加。這些天才少年就像「泥鰍」一樣，「鑽活我們的組織」。而未來華為要自己創造標準，讓別人靠攏。

任正非稱：「今年我們將從全世界招進20-30名天才少年，明年我們還想從世界範圍招進200至300名。這些天才少年就像『泥鰍』一樣，鑽活我們的組織，啟動我們的隊伍。」

他強調，未來3至5年，相信公司會煥然一新，全部「換槍換炮」，一定要打贏這場「戰爭」。

任正非還表示，公司每個體系都要調整到衝鋒狀態，不要有條條框框，發揮所有人的聰明才智，英勇作戰，努力向前衝。華為公司未來要拖著這個世界往前走，自己創造標準，「只要能做成世界最先進，那我們就是標準，別人都會向我們靠攏。」

(中時 )