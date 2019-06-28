彰化縣資深媒體人吳東興，今年再出版散文集「人生蒙太奇」。（吳敏菁攝）

彰化縣資深媒體人吳東興，今年再出版散文集「人生蒙太奇」。（吳敏菁攝）

彰化縣資深媒體人吳東興，繼去年出版「非詩之詩以及詩非詩手記」後，今年再出版散文集「人生蒙太奇」，28日在社頭鄉真姐驛站舉辦新書發表會暨賣書助學活動，將賣出100本書的款項全數用來幫助弱勢學生就學，醫業、文化界和檢察官都來共襄盛舉，深入這本書感受作者才華洋溢真性情。

員林市員榮醫療體系、員林市光明里長余鍵治、彰化地檢署主任檢察官葉建成、檢察官施教文、員林高中主任王儀珍、文字工作者吳為恭、出版家馬水金、作家鄭清和

、蛋糕女神戴拉拉等率先響應賣書助學活動。肯定吳東興一手寫新聞，一手寫詩寫散文小說，筆尖帶情，論事中肯，還充滿公益精神，賣書關懷弱勢，推廣大眾閱讀。

吳東興說，網路電子書和閱讀及買書習慣改變，紙本書銷量不若以往，但他還是偏愛紙本書具有溫度和便利性、收藏性及藝術性。

新聞界才子吳東興這本書包含了年輕時的青澀抒情、曲折的愛戀情節，中壯年時期的無奈吶喊、價值沉思，人生後半段的「自我檢省」及低吟回顧。揉合了人情、親情

、友情、愛情；將敘事、抒情、行旅、吶喊、淺論、懷舊、瞻望、勵志等。他說稱之為前半生的「半自傳」。

吳東興表示，每篇文章或每一本書都不是「同一時點」所寫或所出版的，將這些篇章重新修正組合成一本新書，共分七輯，等於是「七道料理」，這七道料理又由各種不同的菜色所組成。編輯過程中，出現一些朦朦朧朧的人物、景物在「跳動」，甚至是某些熟悉的聲音或歌曲在迴旋。有時讓他不覺「好笑」，有時讓他「低吟」、「喟嘆」，有時卻讓他「胸海翻騰」而溢出淚來。

(中時 )