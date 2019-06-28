通過今年CBA選秀審核的6名台灣球員名單。(取自CBA官網)

中國男籃職業聯賽(CBA)27日公布今年選秀球員名單，其中包含6名台灣球員，除了先前確認參加的上季SBL助攻王林韋翰，成力煥、吳永盛、鄭瑋、楊盛硯與林秉聖也都報名，但這些人是否全都符合CBA選秀報名資格卻惹爭議！

因為在CBA公布的新版選秀辦法當中，港澳台球員參加選秀的條件是，必須參加過當地最高水平的聯賽或入選過當地代表隊，換句話說，就是必須打過SBL或入選過中華隊的台灣球員，才算真正具備參加CBA選秀的資格或條件。

可是除了上季效力裕隆納智傑的林韋翰，以及上季效力台啤的成力煥，吳永盛與鄭瑋皆用東南亞職籃(ABL)寶島夢想家的資格報名，楊盛硯則以「原長耀建設」名義報名，目前跟隨台銀練球的林秉聖，更以中國文化大學身分通過審核。

曾打過瓊斯盃中華白的「國民姊夫」吳永盛，或許勉強算是擁有中華隊經歷，不過鄭瑋、楊盛硯與林秉聖3人卻毫無應有資歷，卻都順利通過CBA選秀報名審核，就算他們不一定能在7月底CBA選秀會被選上，卻已開啟「惡例」！

扣除寶島夢想家到底算不算是台灣最高水平聯賽的參賽球隊因素，起碼楊盛硯、林秉聖兩名大學才剛畢業球員順利完成今年CBA選秀報名的結果，代表今後UBA球員也能隨時憑藉同樣資格挑戰CBA，感覺如同越級打怪一樣的莽撞。

或許這跟當前中華職籃聯盟(CBL)遲遲無法成立有關，因為下季到底是打CBL還是SBL，最快要到7月15日才能敲定，造成早該辦理的國內選秀會遙遙無期，引發大專球員這種勇於挑戰CBA選秀做法，也算是無可奈何的結局。

(中時電子報)