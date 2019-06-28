昨日在術後首次進行牛棚正式練投的大谷翔平，不放棄要重回投手丘的路，同時在打擊方面也仍保有美聯新人王的身手，今日對戰運動家，大谷翔平敲出本季第10號全壘打，不過也遭到台灣好手王維中三振解決。

大谷翔平在3局下半撈起偏低的伸卡球，一棒帶到中外野形成2分打點全壘打，同時達成連2季10轟以上，接著該局天使再靠連續3支安打攻下2分，第3局拿下5分大局，以7比1領先運動家。

運動家先發投手安德森(Tanner Anderson)又放火，主投2.2局被敲7支安打失7分，其中包含2發全壘打，尤其3局下半狂失5分，運動家趕緊派上王維中上場拆炸彈，兩人出局的情況下王維中一上場就抓到盜壘，一球未投就抓到牽制出局下庄。

王維中4局下半續投，雖遭魯克洛伊(Jonathan Lucroy)敲出安打，不過接下來讓天使強打拉史泰拉(Tommy La Stella)和「神鱒」卓奧特(Mike Trout)雙雙出局，接著對決上打席剛開轟的大谷翔平，用漂亮的外野滑球讓大谷揮棒落空遭到三振。

5局下半王維中分別用變化球以及四縫線速球，雙雙讓天使隊打者揮棒落空三振出局，面對重砲手普侯斯(Albert Pujols)雖然一度投球失準，不過最後靠今日最快球速93.7英里(約150.8公里)的偏低速球讓普侯斯擊成滾地球出局。

王維中再次成功扮演救火角色，本日中繼2.1局無失分僅被敲1支安打，送出包含解決大谷翔平的3次三振，自責分率僅1.80。終場結束天使以8比3拿下勝利，為近期的4連勝。

(中時電子報)