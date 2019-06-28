中友百貨「2019翻轉動漫祭」登場，絕美Coser蒞臨現場。（馮惠宜攝）

「2019翻轉動漫祭」現場規劃「1：1人氣角色模型」：以Re：《Re：從零開始的異世界生活》人氣角色雷姆、拉姆真人比例，唯美還原，與粉絲們一同在羅茲瓦爾宅邸共進燭光晚餐。（馮惠宜攝）

現場還有特搜獨家限量優惠，推出首賣新品獨家88折、還有6款福袋秒殺限搶吸引許多動漫迷搶購。（馮惠宜攝）

哇！進擊的巨人以及人氣角色雷姆、拉姆、刀劍神域桐人與尤吉歐…全都躍出螢幕了！「2019翻轉動漫祭」即日起在中友百貨登場，只見百貨公司一開門一堆阿宅們往內衝，這景象與周年慶搶化妝品的婆婆媽媽有得拼。

「2019翻轉動漫祭」不但免費入場，還獨家展出6大亮點主題，包括「1：1人氣角色模型」：以Re：《Re：從零開始的異世界生活》人氣角色雷姆、拉姆真人比例，唯美還原，與粉絲們一同在羅茲瓦爾宅邸共進燭光晚餐。

還有「身歷其境互動挑戰」：備有實境拳擊場，歡迎粉絲親手挑戰爆擊大巨人，另有「入團測驗城牆守衛戰」，讓參與者來挑戰！

第三是「給漫迷的特別企劃」：七月六日、七日邀請人氣Coser美美、楊衣、龜子蒞臨現場與粉絲面對面；再則還有全台唯一首度曝光「日本動漫文物展」，如「進擊的巨人」、「為了女兒，我說不定連魔王都能幹掉。」、「刀劍神域」等經典漫畫珍貴手稿文物獨家展出。

以及，「15大全新動畫造景」，以9大討論度最高的日本動漫，還原15區動畫經典場景，最新章節高強度具現化，和夥伴們一起近距離闖進二次元的美好世界，記得備好手機容量拍好拍滿；最後則是「特搜獨家限量優惠」：漫迷們最想要的週邊商品獨家展售。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示：「去年的動漫祭活動相當成功，短短12天吸引了7萬多人入場，週邊商品銷售近700萬元，體現了宅經濟所帶來的商機。今年規劃的活動現場更加精彩，拍攝場景更多且更逼真，還有實境互動區提供動漫迷實境體驗，預計將吸引10萬人次參觀，業績上看1000萬元。」

(中時 )